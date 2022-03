‘Play 2022’, a Modena festival dedicato a giochi ‘analogici’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MODENA, 24 MAR – Dal 20 al 22 maggio a Modena torna

il Festival del Gioco, ‘Play 2022’, la più importante

manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da

tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte, per gli

appassionati come per famiglie – che hanno visto vendite in

crescita del 30% negli ultimi due anni. Play-Festival del Gioco

coniuga il ‘gioco giocato’ con la riflessione culturale e ospita

enti prestigiosi che hanno scelto il medium ludico per divulgare

conoscenza: dall’Istituto Nazionale di Astrofisica a quello di

Fisica Nucleare, dall’Istituto di Oceanografia e di Geofisica

Sperimentale all’Associazione Italiana di Public History. A

ModenaFiere 20mila mq ospiteranno oltre 150 espositori e

altrettante novità editoriali, 2.500 tavoli di giochi allestiti

contemporaneamente (anche per i più piccoli), più di 300 eventi

con ospiti come Volko Ruhnke, analista della Cia e autore di

wargame. In particolare negli ultimi due anni, costretti in

casa dalla pandemia tra call, videoriunioni e didattica a

distanza, si è sentito più forte il bisogno di svagarsi senza

per forza fissare un monitor. A dimostrarlo è il boom dei giochi

da tavolo, un passatempo tutt’altro che per nostalgici: le stime

di settore parlano di un tasso di crescita composto annuo pari

al +13% da qui al 2025 (secondo il Global Board Games Market

Report 2021), anno in cui il mercato mondiale raggiungerà i

21,65 miliardi di dollari. Anche guardando all’Italia, il

trend è ugualmente positivo: il mercato dei giochi da tavolo nel

nostro Paese ha un valore stimato di 100 milioni di euro (dato

Assogiocattoli) ed è in continua ascesa, con una proposta di 800

nuovi titoli l’anno. Una serie di analisi di base del target dei ‘board games’ evidenzia che la maggioranza degli acquirenti oggi

sono di età compresa tra 25 e 39 anni, quindi la generazione dei

Millennials, nati tra il 1981 e il 1996. (ANSA).



