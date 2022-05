Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – E’ Fourneau di Roma l’arbitro

designato per la partita dei play off di Serie B Brescia-Perugia

in programma sabato 14 con inizio alle 18. Per l’altra partita

di questo turno, Ascoli-Benevento di venerdì alle 20.30, è stato

designato Manganiello di Pinerolo. Lo rende noto l’Aia. (ANSA).



