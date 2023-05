Playoff Nba: Boston non fa il miracolo, in finale va Miami

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 MAG – I Miami Heat si sono qualificati per

la settima finale Nba della loro storia, dove affronteranno i

Denver Nuggets, dopo aver battuto 103-84 Boston in gara-7 della

finale della Eastern Conference e infrangendo così il sogno dei

Celtics di fare la storia come prima squadra a rimontare dallo

0-3.

Gli Heat non sono solo a caccia del loro quarto titolo, dopo

quelli raccolti nel 2006, 2012 e 2013, ma possono a loro volta

stabilire un primato: essere incoronati campioni partendo come

testa di serie n.8 e dopo aver dovuto superare gli spareggi per

raggiungere i play-off. Nel 1999 ci arrivarono vicini i New York

Knicks, anche loro partiti da n.8, ma furono battuti in finale

dai San Antonio Spurs.

A differenza dell ultime sfide, la bella giocata al Td Garden

di Boston non ha quasi avuto storia, grazie soprattutto alle

prestazioni di Jimmy Butler (28 punti, sette rimbalzi e sei

assist) e Caleb Martin (26 punti e dieci rimbalzi). Gli ospiti

hanno chiuso in vantaggio 22-16 il primo quarto e hanno

allungato all’intervallo, rendendo vano ogni tentativo di

recupero dei bostoniani. Tra loro, hanno portato 19 punti Jaylen

Brown e 18 Derrick White, ma solo 14 Jayson Tatum, che ha

giocato tutto l’incontro dolorante per una storta ad una

caviglia subita nelle prime azioni.

La serie di finale prenderà il via giovedì, con Miami che

andrà in trasferta a Denver. (ANSA).



