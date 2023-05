Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 27 MAG – Il Cagliari ha battuto 2-1 il

Venezia nel playoff di serie B e si è qualificato per le

semifinali dove affronterà il Parma.

Per i sardi decisiva la doppietta di Lapadula al 14′ e al 18′.

Per i lagunari accorcia Pierini al 52′. (ANSA).



