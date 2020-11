Pm arrestati: ex gip Nardi condannato a 16 anni e 9 mesi

(ANSA) – BARI, 18 NOV – I giudici della seconda sezione

penale del Tribunale di Lecce hanno condannato alla pena di 16

anni e nove mesi di reclusione l’ex gip di Trani Michele Nardi,

accusato di associazione per delinquere finalizzata alla

corruzione in atti giudiziari e al falso. I pm avevano chiesto

la condanna a 19 anni e 10 mesi.

Nardi, che è ai domiciliari, fu arrestato nel gennaio 2019

assieme all’allora pm tranese Antonio Savasta (condannato a 10

anni di reclusione con rito abbreviato) con l’accusa, contestata

ad entrambi, di aver garantito esiti processuali favorevoli in

diverse vicende giudiziarie e tributarie in favore di

imprenditori coinvolti nelle indagini in cambio di ingenti somme

di danaro e, in alcuni casi, di gioielli, diamanti e varie

utilità. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il

2014 e il 2018.

Il Tribunale ha condannato a 9 anni e 7 mesi di reclusione

l’ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro, ritenuto complice

dell’ex pm Savasta; 6 anni e 4 mesi sono stati inflitti

all’avvocatessa barese Simona Cuomo; 5 anni e 6 mesi a Gianluigi

Patruno; 4 anni e tre mesi a Savino Zagaria, cognato dell’ex

magistrato Savasta.

I giudici hanno disposto la confisca dei beni per ciascun

imputato per 2,2 milioni di euro ed hanno disposto

l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per tutti gli

imputati fatta eccezione per Zagaria per il quale l’interdizione

avrà durata pari alla pena inflitta. L’avvocatessa Cuomo è stata

interdetta dalla professione per tutta la durata della pena. Nei

confronti di Nardi e Di Chiaro è stato dichiarato estinto il

rapporto di pubblico impiego. Nardi non era presente al momento della lettura del

dispositivo, ma ha atteso i suoi legali fuori dall’aula. (ANSA).



