Pm chiude indagine per Coppola, tentata estorsione a Prelios

(ANSA) – MILANO, 02 GIU – La Procura di Milano ha chiuso le

indagini in vista della richiesta di processo nei confronti

dell’immobiliarista Danilo Coppola, che da qualche tempo si

trova in Svizzera, e di Giuseppe Vitali uno dei soci della ‘Immobiliare Orizzonti”, che ha sede nel Canton Ticino, per la

vicenda della tentata estorsione ai danni di Prelios la sgr

proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria a Milano.

L’indagine per la quale nei confronti di Coppola c’è una

richiesta di custodia cautelare in carcere della magistratura

milanese, bocciata però dalle autorità svizzere, è coordinata

dal pm Mauro Clerici ed è una costola di quella sulle bancarotte

del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria,

costata all’immobiliarista laziale una condanna a 7 anni di

reclusione in appello.

“Andremo a fare il processo – ha commentato il difensore,

l’avvocato Ivano Chiesa – e lo vinceremo. Dimostreremo che

abbiamo ragione”. (ANSA).



