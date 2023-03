Pm contabili sequestrano 2 milioni all’Unione Italiana Vini

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 29 MAR – Oltre due milioni di euro sono

stati sequestrati dalla Procura lombarda della Corte dei Conti

ad un’azienda leader del settore vitivinicolo, la Unione

Italiana Vini, che aveva ricevuto fondi europei per il progetto ‘Native Grapes Academy’ per rafforzare la competitività del

settore agricolo europeo.

La Procura regionale della Corte dei Conti spiega che la

società, a fronte del sequestro e del relativo invito a fornire

deduzioni, pur non rendendo “ammissioni di responsabilità”, ha

risarcito integralmente il danno alla “Agenzia della Commissione

europea danneggiata”.

Già nel settembre scorso, in un’indagine della sede di Milano

della Procura europea condotta dal Nucleo di polizia economico

finanziaria della Gdf milanese, e che vedeva indagata anche

Veronafiere spa, era stato effettuato un sequestro per oltre 2

milioni di euro a carico della cooperativa Unione Italiana Vini

per la presunta frode ai danni dell’Unione Europea. La presunta

truffa riguardava “la partecipazione ad un bando europeo” per la “promozione di prodotti agricoli, nel mercato interno e nei

Paesi terzi”. (ANSA).



