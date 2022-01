Pm, i due fermati diedero il via alle violenze in piazza Duomo

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 13 GEN – Sono stati coloro che hanno dato il

via alle aggressioni in piazza Duomo la notte di Capodanno ai

danni di sei delle nove ragazze, Mahmoud Ibrahim e Abdallah

Bouguedra, i due giovani fermati a Milano e Torino nell’indagine

della Procura di Milano per violenza sessuale di gruppo, rapina

e lesioni.

Secondo la ricostruzione del pm Alessia Menegazzo e

dell’Aggiunto Letizia Mannella, sono stati loro che avrebbero

selezionato e abbordato, con una scusa o con molestie, le ‘prede’. Dopo di che avrebbero chiamato i loro amici per

accerchiarle. Mentre le vittime si tenevano per mano per cercare

di stare unite, proteggersi e tentare di mettersi in salvo, gli

aggressori le avrebbero divise. Una volta separate, sono state

violentate una per una da una parte del gruppo mentre l’altra

parte, per confondere le forze dell’ordine, avrebbe fatto muro

circondando la scena per nascondere quel che stava accadendo. Un

muro di persone che gridava quasi in coro per far credere che si

stesse festeggiando. Gli inquirenti, come emerge dal decreto di fermo, ritengono che i due ora in carcere siano coloro che hanno dato

inizio alle aggressioni e avrebbero “incitato” gli amici a

mettere in atto le violenze sessuali di gruppo avvenute con il “medesimo modus operandi”.

Intanto l’inchiesta va avanti per individuare eventuali

altre vittime e aggressori e per chiarire definitivamente

l’episodio ai danni delle due studentesse tedesche che la

prossima settimana dovrebbero essere sentite. (ANSA).



—

