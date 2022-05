Pm Roma apre indagine su stella a 5 punte in Rai

Condividi l'articolo

La Procura di Roma ha aperto un’indagine in merito alla stella a cinque punte, simbolo delle Br, incisa su un panello metallico in un ascensore della palazzina che ospita il Tg2 della Rai a Saxa Rubra. In Procura è attesa una prima informativa della Digos. In base a quanto si apprende della scritta si è accorta una giornalista che ha allertato i colleghi e i vertici aziendali. Un sopralluogo è stato effettuato anche dalla Scientifica per i rilievi.

Stampa Romana,’fare luce su simbolo Br’ – Stampa romana chiede “alle forze dell’ordine di fare piena luce sulla comparsa di una stella a cinque punte, che richiama le brigate rosse, in un ascensore della redazione del tg2 a Saxa rubra”. In una nota al segreteria di Asr esprime solidarietà “alle colleghe e ai colleghi per il tentativo di intimidazione, convinti che il loro lavoro non subirà alcun tipo di condizionamento”.

Usigrai, si faccia chiarezza su vicenda simbolo Br al Tg2 – “Stella a 5 punte nella sede del Tg2. Solidarietà alle colleghe e ai colleghi del Tg2 per quanto accaduto”. E’ quanto si legge in una nota dell’Usigrai che “chiede all’azienda la massima attenzione su questa vicenda”. “Si faccia velocemente chiarezza e si individuino gli autori del gesto – prosegue la nota -; libertà, autonomia e indipendenza dell’informazione di servizio pubblico non possono essere oggetto di intimidazione”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte