Pmi: al via contest per start up energia

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Da oggi fino al 25 settembre sono

aperte le candidature per partecipare alla terza edizione del

Contest promosso da Illumia e Wylab dedicato alle startup

energetiche.

I temi di quest’anno sono Smart Energy Solution, Green Economy

e Data Management. I progetti finalisti saranno protagonisti del

Pitch day di presentazione il 15 ottobre 2020 che per la prima

volta si svolgerà interamente online.

Le startup vincitrici verranno premiate con un premio in

denaro e la possibilità di un contratto di collaborazione con

Illumia, azienda indipendente nella vendita di energia elettrica

e gas.

Obiettivo del contest quello di individuare prodotti e

servizi d’avanguardia in grado di rendere più smart, efficiente

e tangibile l’energia.

Per partecipare è necessario far parte di una startup o di

un team composto da un minimo di due persone fisiche,

maggiorenni, in possesso di un almeno diploma di istruzione

superiore e con un’idea vincente e innovativa da proporre legata

al settore dell’energia.

I progetti migliori saranno protagonisti del Pitch Day. Si

tratta di un momento nel quale i candidati, oltre a presentare

la loro idea, avranno l’opportunità di incontrare startupper di

successo e di partecipare a sessioni di coaching. (ANSA).



