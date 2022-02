Pmi:Giorgetti,678mln per progetti 4.0 e risparmio energetico

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Il ministro dello sviluppo economico

Giancarlo Giorgetti ha istituito un nuovo regime di aiuti per

sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole

e medie imprese italiane nella realizzazione di progetti

innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e

risparmio energetico. Lo prevede il decreto firmato dal titolare

del Mise che disciplina i finanziamenti garantiti dal programma

d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione.

“Da ministro dello sviluppo economico è mio dovere tutelare

le imprese italiane, individuando tutte le risorse e gli

strumenti necessari per sostenere gli investimenti in progetti

innovativi che mirano anche a ridurre l’impatto energetico sui

processi produttivi. E’ questa un’altra importante linea

d’azione da perseguire per fronteggiare, in un’ottica di medio e

lungo periodo, il caro bollette”, dichiara Giorgetti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte