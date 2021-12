Pnrr: accordo Mef-Cdp, diventa advisor a sostegno P.a

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Al via la collaborazione fra il

ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e

Prestiti sulle iniziative di sostegno alle pubbliche

amministrazioni nelle fasi di programmazione, definizione,

attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’accordo è stato

firmato con l’intento, si legge in una nota, di “rafforzare la

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per

cogliere le opportunità del Pnrr, accelerare la realizzazione

degli investimenti, facilitare il rispetto dei tempi e il

conseguimento di obiettivi e traguardi previsti”. (ANSA).



