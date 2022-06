Pnrr: Draghi, raggiunti tutti 45 obiettivi semestre

Condividi l'articolo

“Sono molto soddisfatto perchè il governo ha raggiunto tutti i 45 obiettivi del Pnrr per questo semestre. L’Italia ha dunque rispettato tutte le scadenze del piano ed è un segnale essenziale per la serietà e la credibilità del paese ed è già al lavoro per le scadenze di dicembre”. Lo ha detto il premier Draghi in conferenza stampa.

Via libera del Consiglio dei ministri ai disegni di legge sul rendiconto e l’assestamento di bilancio. Nuovo ok anche al secondo passaggio in Cdm del decreto bollette. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi,terrà una conferenza stampa alle 18 .

Nessun riferimento alla situazione politica. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, nel corso della riunione del Cdm Mario Draghi, dopo avere esaminato con i suoi ministri i provvedimenti all’ordine del giorno, avrebbe riferito l’esito dei vertici internazionali dell’ultima settimana, dal Consiglio Ue, al G7, al vertice Nato, lasciato prima della fine del summit per presiedere oggi il Consiglio dei ministri.

Questa mattina Draghi si è recato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier – si spiega in ambienti del Quirinale – è salito al Colle per fare il punto e riferire sugli ultimi appuntamenti internazionali come il G7 ed il vertice Nato.

Agenzia ANSA Di Maio: ‘Spettacolo indecoroso’. Il ministro degli esteri all’assemblea dei gruppi parlamentare di Insieme per il futuro. Ambienti dei 5 stelle, non previsti incontri con Draghi. (ANSA)

