Pnrr: Istat, per metà imprese non ha nessuna rilevanza

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – Per circa la metà delle imprese

italiane molte delle misure che costituiscono il Piano nazionale

di ripresa e resilienza non hanno “nessuna” rilevanza come

fattore di sostegno nel primo semestre del 2022. E’ quanto

emerge dal report Istat, “Situazione e prospettive delle imprese

dopo l’emergenza sanitaria Covid-19”, secondo cui guardando ai

capitoli ‘digitalizzazione’, ‘rivoluzione verde’ e ‘infrastrutture e mobilità sostenibili’, “circa la metà delle

imprese non li considera rilevanti come traino dell’attività”.

Il fattore di sostegno più importante è invece considerata la

domanda interna. (ANSA).



