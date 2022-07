Pnrr: Mims, parte sperimentazione idrogeno per fs e strade

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Investimenti per 530 milioni di euro

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per

realizzare la sperimentazione dell’uso dell’idrogeno nel

trasporto ferroviario, in ambito locale e regionale, e nel

trasporto stradale, con particolare riferimento al trasporto

pesante. È quanto prevedono i due decreti firmati dal Ministro

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico

Giovannini, che fissano le modalità per lo sviluppo della

filiera dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e la

realizzazione di 40 stazioni di rifornimento dei mezzi di

trasporto a idrogeno sulla rete stradale nel rispetto di

ambiente e sicurezza (ANSA).



—

