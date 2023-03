Pnrr: Ue emette altri 6 miliardi di green bond

Condividi l'articolo

La Commissione europea ha emesso oggi 6 miliardi di euro di obbligazioni verdi NextGenerationEu nella quarta operazione sindacata di quest’anno. L’omissione in tranche unica è realizzata riaprendo il green bond in scadenza nel febbraio 2048.

Le richieste di sottoscrizione sono state pari a oltre dodici volte l’offerta. Lo annuncia l’esecutivo europeo in una nota.

Fino ad oggi sono stati emessi 42,5 miliardi di euro in green bond Ngeu. Con l’operazione odierna, la Commissione ha raccolto 39,4 miliardi sugli 80 previsti per la prima metà del 2023 (70 per finanziarie l’Ngeu e 10 per il programma di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte