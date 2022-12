Condividi l'articolo

E’ convocata per venerdì 16 dicembre alle 11.30 una cabina di regia sul Pnrr coordinata dal ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto.

L’incontro – a quanto si apprende – servirà per fare il punto sul piano in vista delle scadenze previste per fine dicembre.



