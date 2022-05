Pnrr:Vezzali “da atleta conosco bene mancanze impianti sportivi”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 MAG – “Il Pnrr è uno strumento attraverso

il quale il Governo può intervenire in un settore molto

importante come quello dell’impiantistica. Da atleta conosco

bene le mancanze in questo senso”. Così la sottosegretaria allo

sport, Valentina Vezzali, prima della finale maschile degli

Internazionali di Roma. “Reputo fondamentale che il Governo

abbia fatto delle scelte importanti alla luce di un censimento

di Sport e Salute sull’impiantistica nazionale. Abbiamo circa 77

mila stadi tra pubblici e privati di cui conosciamo lo stato

dell’arte. Abbiamo individuato una serie di criteri affinché il

PNRR possa rappresentare un punto di partenza – ha continuato –

Un piano che conosce benissimo la valenza e l’importanza delle

federazioni per curare tutta la formazione dei giovani talenti e

degli atleti che andranno alle olimpiadi”. Poi ha concluso: “Il

piano di resilienza nazionale sarà integrato da quello che sarà

il prossimo bando in uscita a giorni ‘sport e periferie’ rivolto

a quei comuni che non sono nel PNRR e sotto i 50 mila abitanti.

Piano coadiuvato con Sport e Salute per un new deal dello sport

italiano affinché sia di tutti”. (ANSA).



—

