Pochettino: “Il Pallone d’Oro io lo darei a Messi”

(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Mauricio Pochettino sostiene Leo

Messi. Secondo l’allenatore argentino del PSG, la ‘Pulce’ “merita il Pallone d’Oro (sarebbe il settimo in carriera)”.

“Senza dubbio glielo assegnerei – spiega Pochettino, in

un’intervista a Cope -. Lo direi anche se non lo allenassi io.

Il suo arrivo a Parigi? Pensavamo che sarebbe rimasto al Barça,

poi Leonardo mi ha chiamato e mi ha detto che c’era questa

possibilità. Mi ha chiesto se mi piaceva, pensavo fosse uno

scherzo”.

“Mi chiamava ogni notte – aggiunge il tecnico argentino – per

aggiornarmi sull’evolversi della trattativa. Ho parlato con

Messi quando mancavano pochi dettagli per l’ufficialità. Non

appena si è svincolato dal Barcellona, in molti lo sognavano, ma

credo avesse ormai deciso di venire da noi per indossare la

maglia del Paris Saint-Germain”. (ANSA).



—

