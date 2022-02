“Pochi controlli”, “Grande bugia”. Lite tra Draghi e M5S sul superbonus

Condividi l'articolo

Nel governo infiamma la polemica sul superbonus. A mandare su tutte le furie i grillini sono state le parole del premier Mario Draghi, che non ha usato alcuna circonlocuzione per mettere bene in evidenza le falle e i limiti della misura tanto decantata dal Movimento 5 Stelle. Il presidente del Consiglio ha parlato di grandi frodi e ha puntato il dito contro chi ha scritto la legge, mentre i 5S hanno messo le mani avanti e hanno respinto al mittente le accuse arrivate nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio. I toni tornano così a inasprirsi sul tema, visto che già a dicembre c’era stato un fuoco incrociato che aveva alzato lo scontro.

L’accusa di Draghi

Draghi ha innanzitutto sottolineato che l’edilizia funziona e si è giovata sicuramente di questo, ma non bisogna pensare che senza superbonus l’edilizia italiana non vada avanti. In seguito ha lanciato una stoccata a coloro che più tuonano oggi sulla misura, sulla necessità che le frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso perché l’industria non può aspettare: “ Alcuni di loro sono quelli che hanno scritto questa legge, dove è stato possibile fare quello che si è fatto senza controlli “. E ha detto a chiare lettere che se ci troviamo in questa situazione “ è per il fatto che si è voluto costruire un sistema che prevedeva pochissimi controlli “.

Gli ha fatto eco il ministro Daniele Franco, secondo cui è necessario lavorare per evitare ulteriori truffe “ che sono tra le più grandi che questa Repubblica abbia mai visto “. Il ministro dell’Economia ha fatto sapere che le cessioni di bonus edilizi intercettate dall’Agenzia delle Entrate e dalla guardia di finanza come sospette ammontano a oltre 4 miliardi di euro. Di questi – ha specificato – “ 2,3 miliardi sono già stati oggetto di sequestro “. Una quota significativa “ è già stata incassata, parliamo probabilmente di una cifra attorno a un miliardo e mezzo “.

La replica del M5S

Non si sono fatte attendere le voci grosse del Movimento 5 Stelle, che ha replicato a stretto giro alle prese di posizione emerse in conferenza stampa. I grillini chiedono che il ministro Franco riferisca urgentemente in Parlamento per fare chiarezza sulle frodi legate ai bonus edilizi. “ Ma una cosa è certa: chi associa i 2,3 miliardi di frodi al superbonus 110% dice il falso “, tuona Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera. Per il deputato Riccardo Fraccaro quella del premier Draghi “ non è altro che una grande bugia “.

Un’importante risposta è arrivata anche da Stefano Patuanelli. Il ministro delle Politiche agricole sul proprio profilo Facebook ha pubblicato i dati ufficiali trasmessi e citati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso della recente audizione, relativi ai bonus fiscali maggiormente utilizzati – in percentuale – per la realizzazione delle frodi nell’ambito delle cessioni di crediti d’imposta: il 46% riguarda il bonus facciate, il 34% l’ecobonus, il 9% il bonus locazioni/botteghe, l’8% il sisma-bonus e il 3% il superbonus. “ Questa è la realtà “, ha chiosato Patuanelli.

