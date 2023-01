PODCAST | Per la prima volta in 60 anni cala la popolazione della Cina (di Antonio Fatiguso)

Condividi l'articolo

Il Pil della Cina è cresciuto nel 2022 di appena il 3%, ai minimi dal 1976, ma il vero incubo per il presidente Xi Jinping si è materializzato con il primo calo demografico dal 1961. Lo scorso anno i decessi hanno superato le nascite di 850mila unità, ha riferito l’Ufficio nazionale di statistica, ingigantendo le preoccupazioni per lo tsunami in arrivo sui conti pubblici, tra welfare e social security, e gli inevitabili riflessi economici e geopolitici.

Ascolta “Per la prima volta in 60 anni cala la popolazione della Cina (di Antonio Fatiguso)” su Spreaker.

