Poggio Berni. Investite due 14enni mentre andavano a scuola: intubate e portate in condizioni gravissime al Bufalini

Dramma a Santo Marino di Poggio Berni dove due bimbe di 14 anni sono state investite mentre stavano andando a scuola. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 sulla Santarcangiolese, dove per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri le piccole sono state centrate in pieno da una vettura e scaraventate sull’asfalto. Sul posto l’elicottero del 118: entrambe le 14enni sono state intubate e, dopo essere state stabilizzate dai sanitari, sono state trasportate al “Bufalini” di Cesena con il codice di massima gravità. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i fatti.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI