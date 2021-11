Condividi l'articolo









Lotta tra la vita e la morte una delle due 14enni che questa mattina sono state travolte da un’auto in corsa mentre si recavano a scuola. Entrambe finite al Bufalini ed entrambe intubate, la vita di una delle due sarebbe in grave pericolo. Le ragazze sono state investite e mentre una delle due è stata sbalzata a una trentina di metri, l’altra è stata trascinata per alcuni metri dall’auto.