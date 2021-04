POGGIO TORRIANA. Contagiati dalla solidarietà: cercasi volontari per piano vaccinale

Si cercano volontari addetti all’accoglienza dei cittadini sottoposti a vaccino anti Covid-19

Presso il Centro Sociale di Poggio Torriana, sito in via Costa del Macello 10 (loc. Poggio Berni), è in atto il piano vaccinale della popolazione residente nei territori dell’Unione di Comuni bassa Valmarecchia.

Si cercano volontari addetti all’accoglienza dei cittadini sottoposti a vaccino (no personale medico e paramedico).

Per chi fosse interessato a prestare servizio contattare Paola al n. 347 9353371 (dalle ore 16 alle 19) per concordare la propria disponibilità.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito Grazie a chi si rende partecipe di questo atto di solidarietà.