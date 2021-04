POGGIO TORRIANA. Progetto WIPS – Valconca e Valmarecchia insieme per la sostenibilità

Percorso formativo-sperimentale destinato ai giovani della Valmarecchia e Valconca

Di cosa si tratta?

Il progetto W.I.P.S. crede nei giovani come protagonisti per un futuro sostenibile e attento all’ambiente.

Si tratta di un percorso formativo sperimentale che da aprile a settembre 2021 coinvolgerà i giovani delle Valli Marecchia e Conca nella conoscenza e nella promozione di un nuovo modello di economia che rispetti l’ambiente, oltre a dare loro la possibilità di riaggregarsi dopo le distanze imposte dalle misure di contenimento del virus.

I laboratori previsti dal corso formativo mireranno a sviluppare nei giovani uno spirito di iniziativa e di imprenditorialità sui temi della sostenibilità e dell’ambiente al fine di co-progettare soluzioni innovative mirate a ridurre o eliminare i danni e i rischi ambientali nel territorio d’interesse del progetto.

È prevista inoltre un’importante attività trasversale dedicata al rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie nella quale, da un lato, verranno fornite conoscenze e competenze necessarie per un utilizzo efficace e proficuo degli strumenti tecnologici e, dall’altro, si trasferirà una maggiore consapevolezza riguardo al corretto uso degli stessi e ai possibili rischi insiti nella rete.

Infine, il progetto mira a favorire la creazione di una community di giovani imprenditori, guidati dai principi e dalle conoscenze relative alla sostenibilità ambientale e sociale, che saranno in grado di stimolare in futuro la sinergia impresa-territorio-ambiente.

Chi sono i destinatari?

Il progetto prevede la formazione di due gruppi di lavoro, rivolti a giovani di età diverse:

Laboratorio “Green Ideas School Lab – Laboratorio di idee green”:

Saranno selezionati 40 giovani dai 16 ai 18 anni frequentanti i 3 principali istituti superiori dei territori coinvolti (I.S.I.S.S. Tonino Guerra di Novafeltria – I.S.I.S.S. P. Gobetti – A. De Gasperi di Morciano di Romagna – I.T.S.E. Rino Molari di Santarcangelo di Romagna).

Per questo gruppo si prevedono lezioni in presenza e a distanza, laboratori teorico-pratici, esplorazioni e incontri in natura. È prevista, inoltre, la presentazione delle proposte e dei progetti ideati dagli studenti e una successiva procedura di premiazione.

Laboratorio “Green Valley Lab – Laboratorio di soluzioni innovative per territori green”:

Saranno selezionati, tramite un invito a partecipare, fino a 100 giovani del territorio dai 18 ai 30 anni, in particolare i residenti nelle valli Conca e Marecchia.

Per questo gruppo si prevedono laboratori teorico-pratici di formazione, digital eductour e laboratori di imprenditorialità. Infine, è previsto un evento conclusivo durante il quale si terrà la presentazione e la premiazione dei progetti migliori.

Apri l’invito a partecipare: Invito in formato pdf

Compila l’invito a partecipare: http://bit.ly/wips-partecipa

Per lo sviluppo di tutte le attività sarà prevista una modalità ibrida, favorendo gli incontri fisici ma sempre in osservanza delle progressive disposizioni nazionali, regionali e locali in tema di contenimento della pandemia COVID-19.

Soggetti Promotori

Il progetto W.I.P.S. è stato candidato dalla Provincia di Rimini, in qualità di capofila, nell’ambito del bando “AzioneProvincEgiovani 2020”, promosso grazie al protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche giovanili e l’UPI (Unione delle Province d’Italia), con il quale si intende promuovere azioni che consentiranno la diffusione della cittadinanza attiva, il potenziamento dell’istruzione e della formazione, lo sviluppo dell’occupabilità.

Il progetto è supportato da un partenariato composto da: Associazione Rimini Venture, Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., Arci Servizio Civile Rimini APS, Unione di Comuni Valmarecchia e Unione di Comuni della Valconca.

