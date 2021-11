Poggio Torriana. Travolta sulle strisce: 14enne resta in coma

E’ tuttora in coma farmacologico Elisa, la giovane travolta da una Fiat Punto assieme all’amica Antonella, mentre attraversavano la Provinciale Santarcangiolese sulle strisce pedonali. La studentessa 14enne, subito dopo il violento impatto giovedì mattina attorno alle 7, è stata trasportata all’ospedale di Bufalini di Cesena, dove le sue condizioni sono apparse subite gravissime e dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Ora la ragazza rimane ricoverata in prognosi riservata. E’ andata meglio all’altra giovanissima, anche lei, 14enne, travolto dalla stessa auto: la ragazzina è stata presa in carico dal personale medico infermieristico della Pediatria dello stesso nosocomio di Cesena: per lei è stata sciolta la prognosi: 45 i giorni di cura e adesso si trova ricoverata in Medicina d’urgenza. L’investitrice, una 40enne di origine cinese, è stata subito sottoposta all’alcol test che è risultato negativo.