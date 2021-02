Poggio Torriana. Vittima di raggiro on-line si rivolge ai carabinieri: denunciato un 34enne napoletano

Carabinieri di Novafeltria: truffa online, denunciato l’autore.

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria scoprono e denunciano un 34enne napoletano per truffa.

Stavolta sono stati i Carabinieri della Stazione di Villa Verucchio a raccogliere, loro malgrado, le delusioni di una aspirante acquirente che inseguendo il “best price” è finita nelle mire del truffatore puntualmente identificato ed indagato dai Carabinieri.

La vittima del raggiro on-line è stata una cittadina di Poggio Torriana che a seguito della compravendita di una consolle per videogiochi, seguita dal versamento di 200,00 euro, versate su una postepay, ha atteso inutilmente che le venisse consegnata.

Dopo aver provato invano a ricontattare l’inserzionista dell’annuncio di vendita, che nel frattempo si era reso irreperibile, si è presentata presso la Caserma di via Banfi per la denuncia. Dopo qualche settimana di indagini, i Carabinieri sono risaliti alle identità del truffatore.

Ed invero, al termine delle indagini svolte, i Carabinieri sono riusciti a risalire, anche con accertamenti di natura bancaria, all’identità dell’autore della truffa, un 34enne residente nel capoluogo napoletano, già noto alle forze dell’ordine proprio perché incline alla commissione di tali reati. Lo stesso, dovrà ora rispondere all’Autorità Giudiziaria di Rimini del reato di “truffa aggravata”.

L’episodio descritto costituisce un’utile occasione per invitare i cittadini, coinvolti in casi analoghi, a rivolgersi immediatamente alle Stazioni dell’Arma distribuite capillarmente in tutto il territorio di questa provincia o a inviare segnalazioni al Numero Unico di Emergenza “112”, così da consentire di poter attuare indagini tempestive e risolutive in ordine a queste condotte, utili per poter risalire ai responsabili di tali subdoli reati.