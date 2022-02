Poker del Barcellona, Atletico battuto e scavalcato

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 FEB – Il Barcellona di Xavi risale

posizioni nella classifica della Liga. I blaugrana oggi, nella

sfida della 23/a giornata, hanno battuto i campioni di Spagna in

carica dell’Atletico Madrid per 4-2, agganciando il quarto posto

in graduatoria, con 38 punti, 2 in più degli stessi ‘colchoneros’.

L’Atletico era passato in vantaggio al Camp Nou con il belga

Ferreira Carrasco all’8′, ma è stato raggiunto al 10′ da Jordi

Alba. Il talentino Gavi ha portato avanti i blaugrana al 21′ e

Araujo ha calato il tris prima dell’intervallo (43′). Nella

ripresa Dani Alves ha firmato il poker, rendendo vano il gol

dell’ex Luis Suarez al 13′. Il Barcellona, si diceva, è quarto,

ma con una partita in meno rispetto a Siviglia e Betis, che lo

precedono in classifica rispettivamente a +9 e +3. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte