Poker del Moenchengladbach, l’Inter è avvisata

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Il Borussia Moenchengladbach si

avvicina a suon di gol alla sfida di ritorno della Champions

League contro l’Inter, valida per il Girone B e in programma

martedì alle 21. La squadra allenata da Marco Rose ha travolto

per 4-0 sul terreno del Borussia-Park di Moenchengladbach lo

Schalke 04, nella 9/a giornata della Bundegliga.

Nel primo tempo ha aperto le marcature Neuhaus al 15′ e ha

raddoppiato Wendt al 36′. Nella ripresa sono arrivati i gol del

figlio d’arte Thuram al 7′ e di Wolf al 35′. In classifica il

Borussia Moenchengladbach è settimo con 15 punti. (ANSA).



—

