Poker Milan a Empoli, rossoneri secondi in classifica

(ANSA) – ROMA, 22 DIC – Il Milan chiude l’anno nel modo

migliore andando a vincere 4-2 in casa dell’Empoli, con una

doppietta di Kessie. A segno per i rossoneri anche Florenzi e

Theo Ernandez, mentre i gol toscani sono di Bajrami e Pinamonti

dal dischetto. Per la squadra di Pioli questo successo significa

secondo posto in classifica, a -4 dall’Inter. Brutto stop,

invece, del Napoli. La formazione di mister Spalletti è stata

battuta a sorpresa dallo Spezia quart’ultimo in classifica,

incassando il terzo ko consecutivo casalingo in campionato.

L’incontro è stato deciso da una autorete di Juan Jesus al 37′

del primo tempo. (ANSA).



