Polemica Fitto-Corte dei Conti dopo i rilievi sul Pnrr

Condividi l'articolo

L’attuazione del Pnrr “è una sfida per tutto il Paese come ci ricorda sempre il presidente Mattarella. Serve un approccio costruttivo da parte di tutti, affinché i progetti si realizzino e si rendicontino in modo adeguato”. Così il ministro degli Affari Europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto in una nota rilevando che “ognuno deve contribuire in maniera proattiva al raggiungimento dell’obiettivo comune: realizzare interamente il Piano, ammodernare il Paese e renderlo competitivo. Quindi tutti dobbiamo lavorare soprattutto tra Istituzioni, privilegiando la prudenza e il confronto preventivo”.

Il ministro ha quindi auspicato un supporto della Corte dei Conti sul Pnrr. Rispetto a quanto rilevato sui profili temporali di spesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “nei prossimi mesi, partiranno le rendicontazioni di molti progetti e di molti interventi, sarebbe auspicabile – ha detto Fitto – un approccio costruttivo della Corte dei Conti che potrebbe supportare tutti i soggetti attuatori nella fase di rendicontazione, di campionamento, e di verifica del raggiungimento dei risultati, elaborando format, sistemi di autocontrollo che semplificherebbero i compiti dei singoli soggetti attuatori”. Così il ministro degli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, spiegando in una nota che “in tal senso i controlli non si sovrapporrebbero e il sistema sarebbe in grado di rispondere più efficacemente alle richieste europee. Lavorare insieme, lavorare costruttivamente, lavorare bene”.

La Corte dei Conti, l’avanzamento Pnrr al 13,4%, salute sotto l’1%

A fine 2022 i 24,5 miliardi di spesa sostenuta dalle Amministrazioni centrali titolari di misure del Pnrr “testimoniavano un avanzamento del 12,8%”; considerando anche il progresso dei primi mesi di quest’anno, “il tasso di sale al 13,4%”. Emerge dal Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti. Se le prime 3 missioni (digitalizzazione, transizione energetica e infrastrutture), “evidenziano progressi più ampi, tutti superiori al 16%”, le missioni 4 e 5 (legate all’istruzione e all’inclusione) presentano tassi di avanzamento vicini al 5%, mentre la 6 in tema di salute non raggiunge la soglia dell’1%.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte