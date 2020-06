Politrauma per Alex Zanardi, le condizioni sono molto gravi

Sarebbero molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. E’ stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dove è da poco arrivato con l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

Federica Pellegrini: “Forza Alex, ora metticela tutta” – “Forza Alex…cazzo adesso devi mettercela tutta”. Così la nuotatrice Federica Pellegrini, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

