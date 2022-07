Polizia, non valutiamo orientamento sessuale candidati

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – In merito agli articoli di stampa

apparsi su alcuni quotidiani, che rappresentano come nei

concorsi per gli aspiranti ai ruoli della Polizia di Stato,

venga valutato l’orientamento sessuale dei candidati, il

Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che “la notizia è

destituita di ogni fondamento”. Il riferimento è al concorso per

1.381 nuovi agenti (il bando è dello scorso maggio) che rimanda

ad un decreto ministeriale che cita anche i “disturbi

dell’identità di genere” tra le cause di non idoneità dei

candidati. (ANSA).



