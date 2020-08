Polizia scova piantagione ‘erba’ nel Bolognese

(ANSA) – BOLOGNA, 07 AGO – Più di 550 piante di cannabis, per

un peso complessivo che supera il quintale. E’ la piantagione di

marijuana scoperta dalla Polizia a San Lazzaro di Savena, nel

Bolognese, in una zona di campagna alle spalle di un campo

nomadi. Lo stupefacente è stato per ora sequestrato a carico di

ignoti, in attesa di identificare chi avesse messo in piedi le

coltivazioni. L’ispezione della squadra mobile di Bologna è nata

da una perquisizione fatta a un 26enne italiano che abita nel

campo nomadi.

Nel suo alloggio i poliziotti hanno trovato hascisc e

marijuana per circa 160 grammi e l’uomo è stato arrestato, per

poi essere messo ai domiciliari dopo l’udienza in direttissima.

Durante un giro di controllo nella zona circostante

l’accampamento è stato trovato, interno di alcuni prefabbricati

in stato di abbandono, un laboratorio di produzione della

marijuana, con ulteriori 800 grammi di ‘erba’ messa a essiccare

e 200 grammi di hascisc.

Alle spalle di questi ‘laboratori’ gli investigatori hanno

notato un sentiero che portava ad un appezzamento di terreno

isolato, dove c’erano le due piantagioni di cannabis,

organizzate con un fitto sistema di irrigazione. Secondo la

Polizia, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare sul

mercato dello spaccio una cifra intorno ai 300.000 euro.

(ANSA).



