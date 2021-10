Polizia sgomina gang del ‘Barrio’, arresti

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 05 OTT – Una ventina di salvadoregni

residenti in Italia sono stati tratti in arresto o sottoposti

agli arresti domiciliari a seguito di un’indagine della Polizia

di Stato che ha portato all’emissione di un’ordinanza di

custodia cautelare emessa dal gip di Milano dove si contesta tra

l’altro alla presunta banda, denominata ‘Barrio 18’,

l’associazione per delinquere.

Nell’operazione sono impiegati circa 100 agenti, tra cui

personale delle squadre mobili di Milano, Trento, Bergamo, Pavia

ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

Le indagini sono partite dall’aggressione a coltellate, in pieno

giorno, a un membro di una gang rivale, l’MS-13, avvenuto su un

autobus pubblico, che destò scalpore. (ANSA).



