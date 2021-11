Poliziotto campano trovato cadavere a Lampedusa

Condividi l'articolo









(ANSA) – AGRIGENTO, 18 NOV – E’ stato ritrovato il cadavere

del poliziotto – un assistente scelto aggregato della

Scientifica di 31 anni, di Napoli – che era scomparso da ieri

sera a Lampedusa. All’alba, un natante dei vigili del fuoco –

con a bordo quattro pompieri – ha iniziato la perlustrazione,

via mare, dirigendosi verso località Ponente. Fra le rocce,

sottostanti al costone di Ponente, è stata ritrovato il corpo. I

pompieri che hanno utilizzato un natante idoneo per potersi

avvicinare il più possibile alla costa, attendono ora il via

libera della Procura per poter recuperare il corpo

dell’assistente scelto campano.

In località Ponente, ieri sera, quando è stato ritrovato lo

scooter del giovane poliziotto – che era da una settimana circa

in servizio all’hotspot di contrada Imbriacola -, è stato

rinvenuto anche lo zaino con la macchina fotografica. Non è

escluso che l’assistente scelto possa essersi sporto

eccessivamente per ammirare lo scenario del costone di Ponente e

potrebbe dunque essere scivolato da circa 140 metri d’altezza.

Spetterà però all’inchiesta, già avviata dalla Procura di

Agrigento, stabilire cosa sia accaduto al giovane. (ANSA).



