Polonia: duri scontri a Varsavia fra nazionalisti e polizia

(ANSA) – VARSAVIA, 12 NOV – Decine di feriti, fra i quali

anche diversi giornalisti e 35 agenti di polizia, almeno 300

persone fermate e 36 arresti: questo è il primo bilancio di

gravi scontri avvenuti ieri sera a Varsavia fra gruppi di

nazionalisti polacchi e la polizia, in occasione della marcia

organizzata per festeggiare il 102/imo anniversario

dell’indipendenza della Polonia.

Le forze dell’ordine riferiscono anche dell’incendio di un

appartamento e di diversi danni all’infrastruttura stradale.

Secondo il portavoce della polizia, fra alcune migliaia di

partecipanti alla marcia – illegale a causa delle restrizioni

dovute alla pandemia – vi erano tifosi e hooligan, e molte

persone in stato di ubriachezza.

Le pattuglie della polizia sono state attaccate con pietre e

bottiglie. Un razzo sparato dai manifestanti ha provocato

l’incendio in una casa lungo il percorso della marcia.

“Dobbiamo prendere sulle nostre spalle la croce di Cristo e

diventare i suoi nuovi cavalieri” ha detto all’inizio Robert

Baczkiewicz, capo dell’associazione Marcia dell’Indipenenza, che

ha organizzato l’evento, rivolgendosi agli ultrà presenti e

invitandoli – come ai tempi delle crociate – a “conquistare

Gerusalemme.” Scontri si sono verificati anche a Breslavia, dove si

registrano 11 arresti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte