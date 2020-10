Polonia-Italia; Acerbi, ci è mancato solo il gol

(ANSA) – ROMA, 11 OTT – “Un ottimo risultato. E’ mancato solo

il gol anche se c’era un campo brutto per le nostre qualità.

Abbiamo interpretato bene la partita, ci è mancato solo il gol”.

Così Francesco Acerbi, dai microfoni di RaiSport al termine di

Polonia-Italia. Match nel quale il difensore si è disimpegnato

molto bene su Lewandowski. “Lewandowski è un grandissimo

attaccante, ma noi abbiamo fatto un’ottima partita”. Sul campo

insiste dicendo che “rimbalzava male il pallone, abbiamo cercato

di fare il possibile per giocare come sappiamo”.

Ora bisogna battere l’Olanda per consolidare il primo posto.

“Speriamo, perché quella orange un’ottima squadra – commenta

Acerbi – e quando abbiamo vinto 1-0 abbiamo fatto un’ottima

partita e dobbiamo ripeterla”. (ANSA).



