Polstrada, Morrone (Lega): chiusura distaccamento di Rocca San Casciano e Lugo di Romagna ultimo regalo di Conte e Lamorgese

Forlì, 4 febb- “L’ultimo regalo del governo uscente sembra essere la chiusura dei distaccamenti della Polizia stradale di Rocca San Casciano e Lugo di Romagna. Se è vero quanto si apprende attraverso una bozza di circolare del Ministero dell’Interno che abbiamo visionato, qualcuno avrebbe deciso di approfittare del caos istituzionale per fare quello che temiamo da un anno, ovvero privare i cittadini di presidi fondamentali per la sicurezza stradale, col benestare dei partiti della maggioranza uscente.

Tutto ciò spiegherebbe l’atteggiamento vago tenuto in questo lunghissimo anno dal governo di fronte alle nostre proteste e alle numerose iniziative parlamentari, ignorando allo stesso tempo la voce dei comitati civici che abbiamo incontrato, così come quella dei sindaci di ogni colore politico che conoscono le esigenze del territorio in tema di sicurezza, al contrario di coloro che vivono arroccati dentro al palazzo. Ci auguriamo un passo indietro, inutile dire che la nostra protesta non si ferma di certo qui e continua con più convinzione e impegno per dare voce a chi finora è rimasto inascoltato”.

Lo afferma in una nota Jacopo Morrone, deputato della Lega e segretario della Lega Romagna.

Lega Romagna