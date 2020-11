Pompe funebri, ‘promozione Covid bara omaggio’, è polemica

(ANSA) – MILANO, 22 NOV – “Promozione Covid. Bara in omaggio,

te la regaliamo noi!!!” si legge su alcuni cartelli di

un’impresa di pompe funebri, appesi in varie zone di Milano. Il

cartellone è accompagnato dall’immagine di un guantone da boxe

che dà un pugno al coronavirus e dalle scritte ‘In regalo il

cappotto di legno’ e ‘Per pagare e per morire c’è sempre tempo’.

Una comunicazione che ha sollevato lo sdegno dei social: “Non

ci posso credere, non dovrebbe nemmeno essere autorizzata una

pubblicità così” scrive un milanese, cui fanno eco in tanti,

bollando l’iniziativa, giudicata copiata in malo modo dalla

comunicazione di Taffo, come ‘una vergogna.

Qualcuno spera che sia solo uno scherzo di cattivo gusto, ma

un addetto delle pompe funebri spiega al telefono che in

diversi, solo oggi, hanno chiamato per la promozione: “per ora è

attiva solo su Milano e hanno già chiamato in tanti, purtroppo

questo per il nostro settore è un periodo di super lavoro”. Di

lamentele per il pacchetto da 799 euro escluse spese comunali,

dice l’addetto, finora a lui direttamente non ne è arrivata

nessuna. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte