Ponte Genova: Bucci commissario, Draghi ha firmato proroga

(ANSA) – GENOVA, 04 OTT – Marco Bucci sarà confermato per un

altro anno commissario per la ricostruzione del viadotto

Polcevera. Lo ha dichiarato lo stesso sindaco di Genova nel

giorno della scadenza, fissata appunto al 4 ottobre. “La copia

del decreto firmato dal presidente del consiglio Mario Draghi è

arrivata venerdì mattina – ha detto Bucci stamani a margine di

un convegno sulle periferie a palazzo Ducale – anche se il

decreto non è ancora pubblicato sulla gazzetta ufficiale”.

