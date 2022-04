Ponte Genova: tutti a giudizio i 59 imputati, processo 7 luglio

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 07 APR – L’ex amministratore delegato di

Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato rinviato a

giudizio per il crollo del ponte Morandi. A processo anche le

altre 58 persone imputate nel procedimento. Lo ha deciso il

giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Genova Paola

Faggioni. Il processo sul crollo che il 14 agosto del 2018 causò

la morte di 43 persone inizierà il 7 luglio prossimo. Il giudice

Faggioni ha accolto il patteggiamento di Autostrade e di Spea,

l’ex controllata che si occupava delle manutenzioni. Le due

società pagheranno circa 30 milioni uscendo dal processo. La

procura aveva dato parere favorevole. Il giudice ha deciso dopo

circa un’ora e mezza di camera di consiglio. Ha letto per circa

due ore i motivi per cui ha respinto tutte le eccezioni di

nullità sollevate dagli avvocati degli imputati, tra cui quella

che non sarebbe stato possibile leggere tutti gli atti perché

sarebbe servito un software troppo costoso. Il gup ha anche

mantenuto sotto sequestro i reperti del ponte Morandi. La

procura aveva dato il via libera al dissequestro per consentire

al Comune di completare il parco della Memoria. (ANSA).



