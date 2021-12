Ponte Genova: udienza rinviata al 28/1, prescrizione sospesa

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 28 DIC – È stata rinviata al 28 gennaio

l’udienza preliminare sul crollo del ponte Morandi (14 agosto

2018, 43 vittime). Lo ha deciso il giudice per l’udienza

preliminare Paola Faggioni accogliendo l’istanza di alcuni

legali degli imputati in attesa del pronunciamento della

Cassazione sulla sua ricusazione fissata per il 21 gennaio. Il

giudice ha disposto la sospensione della prescrizione per questo

periodo. I pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno

avevano dato parere favorevole al rinvio a condizione che

venisse sospesa per questo periodo la prescrizione. I legali

avevano ricusato il giudice Faggioni perché, a loro avviso,

aveva già espresso un giudizio sul crollo del ponte Morandi

nell’ordinanza in cui aveva emesso misure restrittive

nell’ambito dell’inchiesta sulle barriere autostradali

antirumore pericolose, nata dagli sviluppi di quella sul

disastro del viadotto. La corte di appello aveva respinto la

richiesta e gli avvocati l’avevano impugnata ricorrendo in

Cassazione.

Se l’udienza di oggi fosse proseguita avrebbero parlato i pm per

illustrare le ragioni per cui chiedono il rinvio a giudizio dei

59 imputati oltre alle due società Aspi e Spea (quest’ultima si

occupava delle manutenzioni per Autostrade). (ANSA).



