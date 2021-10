Pordenone: esonerato l’allenatore Rastelli

Condividi l'articolo









(ANSA) – PORDENONE, 16 OTT – Il Pordenone calcio ha

annunciato, in una nota, di avere sollevato Massimo Rastelli

dall’incarico di allenatore. Insieme al tecnico sono stati

licenziati anche il suo vice Dario Rossi, il preparatore

atletico Fabio Esposito e l’allenatore dei portieri David Dei.

“A mister Rastelli e al suo staff, il club augura le migliori

soddisfazioni per il prosieguo della carriera”, conclude

l’annuncio della società del presidente Mauro Lovisa.

In pole position per la sostituzione ci sarebbe Bruno Tedino,

già tecnico neroverde prima di approdare al Palermo. Rastelli ha

guidato il Pordenone per sei giornate, nelle quali ha

collezionato un solo punto, dopo essere subentrato alla 3/a

giornata a Massimo Paci. (ANSA).



