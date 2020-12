Porre fine al governo Conte … di Sergio Pizzolante

Perché, per me, porre fine al governo Conte è diventata una priorità?

Faccio un quadretto:

1. siamo il Paese con più morti in Europa;

2. con il peggior crollo di Pil;

3. altri paesi hanno già iniziato i vaccini Covid, noi non riusciamo a fare quelli contro l’influenza e contro le polmoniti;

4. siamo quelli che hanno fatto meno giorni di scuola, senza riuscire ad organizzare i trasporti per la scuola. E ci siamo garantiti così la seconda ondata fra le peggiori d’Europa;

5. assistiamo al fallimento della sanità, perché abbiamo pensato nel passato solo alle concentrazioni e alle specializzazioni a scapito dei servizi diffusi, ma non prendiamo 36 miliardi per rafforzarla. Per imbecillità ideologica.

6. dal 21 dicembre ci chiudono in casa e i virologi( possiamo essere il Paese con più morti e più virologi in televisione?) già annunciano la terza ondata.

7. ci danno 209 miliardi per la ripresa e non sappiamo nulla dei progetti per la crescita. Ci occupiamo solo di costruire apparati per la spesa. Manager con più poteri del Governo.

E sappiamo solo che l’Italia stanzierebbe 3.1 miliardi per il Turismo e la Germania 35. Pensa un po’.