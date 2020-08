Porti e stazioni Toscana,da 26/8 tamponi

(ANSA) – FIRENZE, 24 AGO – Test tamponi molecolari, gratuiti

e su base volontaria, saranno proposti ai viaggiatori in arrivo

e in partenza dalla Toscana, residenti o meno nella regione,

dalle 8 del mattino di mercoledì 26 agosto. La campagna di test

partirà dai porti di Livorno e Piombino e, subito dopo, sarà

estesa alle stazioni ferroviarie di Firenze, Pisa, Arezzo,

Viareggio e Grosseto. Lo dispone un’ordinanza del presidente

della Regione Toscana Enrico Rossi che sarà firmata domani e che

viene anticipata nei contenuti stasera dalla Regione. Saranno le

Asl competenti ad allestire postazioni di accoglienza “drive-trough” o “walk-trough” nei porti e nelle stazioni

indicate. – Le persone che si sottopongono al test nei porti e

nelle stazioni “dovranno attenersi ai comportamenti previsti per

l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora,

fino alla comunicazione del test entro le 24-36 ore successive.

In caso di negatività del test non verrà adottato alcun

provvedimento restrittivo; in caso di positività la persona sarà

presa in carico dal dipartimento di prevenzione della Asl di

riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza

sanitaria”. (ANSA).



