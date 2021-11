Portogallo: libere 1, Quartararo vola e batte Bagnaia

Condividi l'articolo









Il titolo mondiale appena conquistato non gli basta: Fabio Quartararo ha fatto registrare il giro più veloce al termine delle prime prove libere del Gran Premio dell’Algarve (Portogallo), penultima prova della stagione di MotoGp. Il francese su Yamaha, ha girato in 1’40”192, appena davanti alle Ducati di Francesco Bagnaia (+0.045), che ora punta al secondo posto nel mondiale, e di Jack Miller (+0.131). In quarta e quinta posizione le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.

Sesto Luca Marini (Ducati) e a seguire Pol Espargaro (Honda), Maverick Vinales (Aprilia), Franco Morbidelli (Yamaha) e Alex Espargaro (Aprilia). Valentino Rossi (Yamaha), al suo ultimo mondiale di MotoGp, è stato il più lento, a +1.888 da Quartararo.

