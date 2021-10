Portuali Trieste, sì a protesta, ma dissociati da violenza

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 21 OTT – “Come lavoratori portuali di

Trieste continueremo nella nostra protesta contro Green pass e

obbligo vaccinale: siamo per la libertà di scelta”. “Non

aderiremo a nessun coordinamento” e ci dissociamo “da gruppi che

si stanno creando, soprattutto quelli violenti. Non facciamo

parte di quelle fazioni, non vogliamo la violenza. Ci dissociamo

da quello che può venir fuori”. Lo ha spiegato una delegazione

di lavoratori portuali di Trieste durante una conferenza stampa

a cui era presente il dimissionario portavoce del Clpt, tra il

pubblico e senza intervenire, Stefano Puzzer.

I portuali hanno confermato di condividere le idee del “fratello” Puzzer e si sono “scusati per i disagi creati in

città” lunedì: “Non erano portuali quelli che hanno fatto la

manifestazione ai Campi Elisi nel pomeriggio”. Noi, hanno

ribadito, “siamo pacifici”. I lavoratori hanno quindi precisato

che durante la protesta “l’accesso al porto è sempre stato

libero” e garantito da loro. (ANSA).



