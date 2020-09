Portugal Masters con Fleetwood e 5 azzurri

(ANSA) – ROMA, 09 SET – Tommy Fleetwood la star, John Catlin

per inseguire il secondo successo consecutivo. E poi l’Italgolf

che, nella seconda tappa dell’Iberian Swing, calerà il

pokerissimo. Tutto pronto per il Portugal Masters, torneo

dell’European Tour in programma da domani a domenica a

Vilamoura.

Nel comune di Loulé, e nel distretto di Algarve, saranno cinque

gli azzurri in gara: Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli, reduci

dalla Top 10 nell’Andalucia Masters, guideranno la spedizione

italiana che sarà composta anche da Andrea Pavan, Francesco

Laporta e Nino Bertasio.

Grande attesa per Fleetwood. Tornato a giocare sul PGA Tour dopo

il lungo stop, il britannico partirà con i favori del pronostico

in Portogallo. Vincitore della Race to Dubai nel 2017 (l’ordine

di merito dell’European Tour), il 29enne di Soutporth

(Inghilterra) insegue la sesta vittoria sul circuito. Mentre

Catlin, dopo l’exploit a Sotogrande, sogna una nuova impresa.

Difenderà il titolo conquistato nel 2019 il britannico Steven

Brown.

Ancora un evento a porte chiuse, con un montepremi complessivo

di 1 milione di euro. Il primo di due consecutivi in Portogallo.

Prima il Portugal Masters, poi l’Open de Portugal – dal 17 al 20

settembre ad Óbidos – in concomitanza con lo US Open, Major del

golf maschile in programma a Mamaroneck (New York). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte