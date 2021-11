Portugal Masters: vince Pieters, Bertasio chiude quinto

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Il Portugal Masters va a Thomas

Pieters che a Vilamoura s’è imposto con uno score di 265 (68 64

65 68, -19) festeggiando il terzo titolo in carriera

sull’European Tour. Ventisette mesi dopo l’ultima volta il belga

ha ritrovato il successo superando di due colpi i danesi Nicolai

Hojgaard (vincitore quest’anno dell’Open d’Italia) e Lucas

Bjerregaard, oltre al francese Matthieu Pavon, tutti secondi con

267 (-17).

Due gli italiani nella Top 10: il bresciano Nino Bertasio (in

testa dopo il primo e secondo round), 5/o con 271 (-13) al pari

dell’inglese Matthew Jordan, e il pugliese Francesco Laporta,

7/o con 272 (-12). Mentre s’è classificato 22/o con 276 (-8) il

torinese Edoardo Molinari. Risultato importante per Laporta che

passa così dalla 51/a alla 46/a posizione della Race to Dubai,

l’ordine di merito dell’European Tour. E ora il 31enne di

Castellana Grotte (Bari) è sempre più vicino dallo staccare il

pass per il Dp World Tour Championship (18-21 novembre) di

Dubai, ultimo atto della stagione che vedrà protagonisti i

migliori 50 giocatori dell’ordine di merito del circuito. Prima

però è in programma il Dubai Championship (11-14 novembre).

(ANSA).



